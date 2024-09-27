Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное голое фото в честь 80-летия мужа

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия мужа — американского актера Майкла Дугласа. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети.
Артистка позировала на размещенном снимке, стоя боком к камере у зеркала в ванной комнате. Она предстала полностью обнаженной, примерив лишь босоножки на высоких каблуках.
В подписи звезда указала, что они с супругом вместе отмечают дни рождения на протяжении 25 лет. Знаменитости родились в один день — 25 сентября.
Ранее Кэтрин Зета-Джонс показала фигуру в купальнике.