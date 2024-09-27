Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное голое фото в честь 80-летия мужа

Знаменитости родились в один день

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала свое архивное откровенное фото в честь 80-летия мужа — американского актера Майкла Дугласа. Соответствующая публикация появилась в ее соцсети. 

Артистка позировала на размещенном снимке, стоя боком к камере у зеркала в ванной комнате. Она предстала полностью обнаженной, примерив лишь босоножки на высоких каблуках.

В подписи звезда указала, что они с супругом вместе отмечают дни рождения на протяжении 25 лет. Знаменитости родились в один день — 25 сентября.

Ранее Кэтрин Зета-Джонс показала фигуру в купальнике.