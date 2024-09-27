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59-летняя Моника Беллуччи посетила кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Актриса вышла в свет в пиджаке с глубоким вырезом
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Тим Бертон и Моника БеллуччиИсточник: Legion-Media.ru

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в наряде с откровенным декольте посетила кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Кадры с мероприятия публикует Daily Mail.

59-летняя звезда предстала перед папарацци в черном костюме, который включал в себя приталенный пиджак и удлиненные брюки. При этом жакет оказался оформлен глубоким вырезом, который подчеркивал грудь знаменитости в нижнем белье.

Также артистка распустила волосы и надела обувь на высоких каблуках и солнцезащитные очки. Вместе с Беллуччи на мероприятии появился ее возлюбленный — 66-летний американский режиссер Тим Бертон.

В июне Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для журнала Madame Figaro.