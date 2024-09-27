Нил Дракманн раскрыл детали второго сезона проекта «Одни из нас»

Геймдизайнер Нил Дракманн назвал ошибкой то, что часто при адаптациях компьютерных игр создатели переносят сюжет без каких-либо изменений. Своим мнением создатель сериала «Одни из нас» поделился в интервью Variety.
По его словам, во втором сезоне проекта будет развиваться сюжетная линия второй части игры, но также создатели добавят новые эпизоды.
«В этом сезоне есть многое, что мне действительно очень нравится — то, на что мы уже намекали — мне на ум приходит одна сцена, и я думаю, что фанаты игры ее примут с радостью (буквально "проглотят с удовольствием"), потому что она рассказывает много предыстории одного важного персонажа», — поделился режиссер.
Геймдизайнер заявил, что рассказ о предысториях персонажей — лучший сюрприз для игроков, которые будут смотреть сериал. Он напомнил о третьем эпизоде сериала, в котором рассказывалась история Билла и Фрэнка.
Второй сезон постапокалиптического сериала «Одни из нас» выйдет в 2025 году.