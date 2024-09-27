Нил Дракманн раскрыл детали второго сезона проекта «Одни из нас»

«В этом сезоне есть многое, что мне действительно очень нравится — то, на что мы уже намекали — мне на ум приходит одна сцена, и я думаю, что фанаты игры ее примут с радостью (буквально "проглотят с удовольствием"), потому что она рассказывает много предыстории одного важного персонажа», — поделился режиссер.