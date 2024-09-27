«Целая планета»: Михалков поделился воспоминаниями о Мадянове

Режиссер и общественный деятель Никита Михалков поделился воспоминаниями об актере Романе Мадянове, с которым он работал в таких картинах, как «12» и «Утомленные солнцем 2». Слова артиста приводит «Царьград», ссылаясь на его Telegram-канал.
«Очень неожиданная и печальная весть. <…> Уникальный абсолютно артист, бесстрашный, невероятно оснащенный технически. <…> Мне чрезвычайно горько и жалко, что его нет, потому что у него такая мощь была и такие возможности, которые редко кому дает Господь. В том, что он сделал, — это целая планета замечательных характеров», — подчеркнул Михалков.
Артист скончался в своем доме в Подмосковье (в других источниках сообщают, что в московской квартире), его тело утром нашли родственники.