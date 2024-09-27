Никита Кологривый высказался о 90-х: «Есть чему поучиться»

Актер Никита Кологривый порадовался, что российские режиссеры стали чаще обращаться к эпохе 90-х, поскольку в те времена было много «интересного и захватывающего». Своим мнением звезда сериала «Комбинация» поделился в беседе с КИНОТВ.
«Раньше нас пугали девяностыми, восьмидесятыми, а теперь мы понимаем, что там было очень много доброго, интересного, хорошего, есть чему поучиться», — заявил артист. Он отметил, что кинематографисты «открыли эту страницу и поняли, что это плодотворная почва».
Ранее звезда «Левиафана», актер Алексей Розин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нынешний тренд на 90-е связан с цикличностью культуры.
«Мы завершили круг и снова пришли к 90-м. Кроме того, выросли люди, которые в 90-е годы были детьми или подростками. Для них эти годы — это период детства или юности, к нему хочется обратиться», — считает артист.
Розин назвал 90-е важной исторической эпохой для страны, которую точно нужно анализировать, проговаривать и как-то рефлексировать. Он подчеркнул, что сам не испытывает пиетета перед той «очень разной и противоречивой» эпохой.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый сыграет маньяка в «Методе».