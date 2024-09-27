Никита Кологривый высказался о 90-х: «Есть чему поучиться»

«Раньше нас пугали девяностыми, восьмидесятыми, а теперь мы понимаем, что там было очень много доброго, интересного, хорошего, есть чему поучиться», — заявил артист. Он отметил, что кинематографисты «открыли эту страницу и поняли, что это плодотворная почва».