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Никита Кологривый высказался о 90-х: «Есть чему поучиться»

Актер заявил, что в те годы «было очень много доброго, интересного, хорошего»
Кадр из сериала «Комбинация»
Кадр из сериала «Комбинация»

Актер Никита Кологривый порадовался, что российские режиссеры стали чаще обращаться к эпохе 90-х, поскольку в те времена было много «интересного и захватывающего». Своим мнением звезда сериала «Комбинация» поделился в беседе с КИНОТВ.

«Раньше нас пугали девяностыми, восьмидесятыми, а теперь мы понимаем, что там было очень много доброго, интересного, хорошего, есть чему поучиться», — заявил артист. Он отметил, что кинематографисты «открыли эту страницу и поняли, что это плодотворная почва».

Ранее звезда «Левиафана», актер Алексей Розин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нынешний тренд на 90-е связан с цикличностью культуры.

«Мы завершили круг и снова пришли к 90-м. Кроме того, выросли люди, которые в 90-е годы были детьми или подростками. Для них эти годы — это период детства или юности, к нему хочется обратиться», — считает артист.

Розин назвал 90-е важной исторической эпохой для страны, которую точно нужно анализировать, проговаривать и как-то рефлексировать. Он подчеркнул, что сам не испытывает пиетета перед той «очень разной и противоречивой» эпохой.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый сыграет маньяка в «Методе».