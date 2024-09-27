Пересильд, Харламов, Урсуляк: звезды на премьере сериала

Все идет наперекосяк, когда в Белогорье является колдун Северин (Александр Устюгов) и пророчит страшную беду. Чтобы спасти семью, Софья отправляется в прошлое в Москву, где находит своего отца молодым и ничего не подозревающим о будущих приключениях. Марья же противостоит злу в Белогорье.