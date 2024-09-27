Пересильд, Харламов, Урсуляк: звезды на премьере сериала

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ сериала «Последний богатырь. Наследие». Многосерийный фильм представил режиссер Антон Маслов, а также исполнители главных ролей: Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Владислав Ветров, Юлия Пересильд, Дмитрий Лысенков, Гарик Харламов, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Олег Чугунов, Виктор Сухоруков и другие.
Пересильд, которая сыграла в сериале Бабу Ягу в молодости, одной из первых вышла на ковровую дорожку. 40-летняя актриса появилась в эффектном наряде: она надела ярко-красный комбинезон с глубоким декольте и поясом на талии, а также бежевые туфли-лодочки на шпильках.
Ветрова в этот вечер пришли поддержать его дочери — 27-летняя Анастасия и десятилетняя Елизавета. В беседе с журналистами он признался, что рад совместному семейному выходу, однако посетовал, что его 16-летний сын Всеволод не смог прийти на премьеру из-за болезни.
Станислав Бондаренко пришел на мероприятие в компании пятилетней дочери Микаэлы.
Гостями премьеры также стали Анна Бегунова, Дмитрий Чеботарев с дочерью Иванной, Елена Борщева с дочками и другие.
Перед презентацией фильма съемочная группа попросила всех зрителей в зале почтить память Романа Мадянова, который ушел из жизни 25 сентября после продолжительной болезни.
«Почтим память артиста, который сыграл множество ярких, цепких, незабываемых ролей. Он сказал свое слово и в детской сказке “По щучьему велению”, блестяще сыграв свою роль», — обратились кинематографисты к гостям.
Действие многосерийного фильма «Последний богатырь. Наследие» разворачивается через 20 лет после событий третьей части франшизы. По сюжету, богатырю Ивану (Виктор Хориняк) 50 лет. Он счастлив в браке с Василисой (Александра Урсуляк), с которой воспитывает двух дочерей — Марью (Арина Рожкова), отличающейся недюжинной силой, и Софью (Эвелина Мазурина), умеющую творить волшебство.
Все идет наперекосяк, когда в Белогорье является колдун Северин (Александр Устюгов) и пророчит страшную беду. Чтобы спасти семью, Софья отправляется в прошлое в Москву, где находит своего отца молодым и ничего не подозревающим о будущих приключениях. Марья же противостоит злу в Белогорье.
Первую серию сериала «Последний богатырь. Наследие» зрители увидят 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.