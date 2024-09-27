На актера Воловенко завели дело после дебоша в самолете

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении актера Евгения Воловенко, после того как он устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.