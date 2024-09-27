На актера Воловенко завели дело после дебоша в самолете

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении актера Евгения Воловенко, после того как он устроил пьяный дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел на борту самолета Москва — Хабаровск. Евгений Воловенко в ходе полета оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату, продать выпивку, а также пытался открыть дверь самолета. В результате после прилета актер был задержан», — сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранители установили, что актер в полете был пьян. «В настоящее время в отношении Воловенко возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве», — добавил представитель правоохранительных органов.
Воловенко исполнил более 70 ролей в фильмах и сериалах. Известность ему принесла роль Ивана Рокотова в сериале «По законам военного времени».