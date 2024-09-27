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Басилашвили раскритиковал идею снять фильм с аватаром Высоцкого

Актер призвал не эксплуатировать образы советских актеров
Олег Басилашвили
Олег БасилашвилиИсточник: PersonaStars

Народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал идею продюсера «Первого канала» Константина Эрнста снять фильм в духе «Семи самураев» с аватарами советских актеров. Своим мнением он поделился в интервью kp.ru.

«Зачем устраивать этот цирк? Это некрасиво, мне кажется. Вышеназванных замечательных актеров уже нет с нами, и нечего эксплуатировать их образы», — заявил Басилашвили.

В ноябре 2023 года Эрнст заявлял, что разрабатывает фильм, в котором двое актеров будут современные, а остальные пятеро — великие советские артисты в их лучшие годы. Одним из таких персонажей, заявлял продюсер, станет бард Владимир Высоцкий, чей образ воссоздадут при помощи компьютерных технологий. Имена других культовых артистов продюсер оставил в тайне.

Басилашвили посоветовал не эксплуатировать образы знаменитых деятелей культуры, а попробовать сыграть так же, как они.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил Олега Басилашвили с юбилеем. 26 сентября артисту исполнилось 90 лет. Российский лидер пожелал Басилашвили бодрости духа и благополучия.