Басилашвили раскритиковал идею снять фильм с аватаром Высоцкого

В ноябре 2023 года Эрнст заявлял, что разрабатывает фильм, в котором двое актеров будут современные, а остальные пятеро — великие советские артисты в их лучшие годы. Одним из таких персонажей, заявлял продюсер, станет бард Владимир Высоцкий, чей образ воссоздадут при помощи компьютерных технологий. Имена других культовых артистов продюсер оставил в тайне.