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Звезда «А зори здесь тихие» призналась в страхе перед сценой

Народная артистка России Ольга Остроумова заявила, что волнение перед выходом на сцену — это нормально
Ольга Остроумова
Ольга ОстроумоваИсточник: PersonaStars

Народная артистка России Ольга Остроумова призналась, что до сих пор боится сцены. Об этом звезда рассказала в беседе с «Пятым каналом».

Звезда военной драмы «А зори здесь тихие» заявила, что волноваться перед выходом к зрителю — это нормально. Она назвала волнение неотъемлемой частью жизни любого артиста. Остроумова добавила, что преодолеть страх ей помогает умение абстрагироваться.

«Стараюсь, чтобы волнение не затмевало то, что я делаю, должна сделать в это время на сцене, как персонаж», — пояснила она.

Ольга Остроумова с 1973 по 1983 год была актрисой Театра на Малой Бронной, затем — Театра им. Моссовета.

Свою первую роль в кино она сыграла в фильме «Доживем до понедельника». Всего за свою творческую карьеру Ольга Михайловна сыграла множество интересных ролей в кино и на телевидении. Она снималась в фильмах и сериалах «Любовь земная», «Гараж», «Безумный день инженера Баркасова», «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Адмирал» и других.