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Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж

Американский актер отстриг кудри

Американский и французский актер Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци сняли 28-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Для выхода в свет актер выбрал классическую черную футболку, свободный блейзер и мешковатые джинсы. При этом звезда надела бейсболку задом наперед.

Свой образ он дополнил коричневыми ботинками и серебряной цепью на шее. На размещенных кадрах видно, что Шаламе отстриг удлиненные кудри.

Ранее стало известно, что коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер.