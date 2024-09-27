Американский и французский актер Тимоти Шаламе неожиданно сменил имидж. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Папарацци сняли 28-летнюю знаменитость в Нью-Йорке. Для выхода в свет актер выбрал классическую черную футболку, свободный блейзер и мешковатые джинсы. При этом звезда надела бейсболку задом наперед.
Свой образ он дополнил коричневыми ботинками и серебряной цепью на шее. На размещенных кадрах видно, что Шаламе отстриг удлиненные кудри.
Ранее стало известно, что коллеги Тимоти Шаламе пожаловались на его неприятный характер.