Раскрыт актерский состав сериала по фильму «Москва слезам не верит»

Сериал расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала 2000-х годов. По сюжету, Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках и заводит новых подруг — студентку медицинского Олю и взбалмошную Машу, мечтающую выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Также в проекте заняты Мария Камова (Маш Милаш) и Андрей Бурковский.