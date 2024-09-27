Раскрыт актерский состав сериала по фильму «Москва слезам не верит»

Российские актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина снимаются в новом сериале режиссера Жоры Крыжовникова по мотивам фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Актерский состав проекта раскрыли в пресс-службе онлайн-кинотеатре Wink.ru.
Сериал расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в Москве начала 2000-х годов. По сюжету, Ксюша приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках и заводит новых подруг — студентку медицинского Олю и взбалмошную Машу, мечтающую выйти замуж за иностранца и уехать за границу. Также в проекте заняты Мария Камова (Маш Милаш) и Андрей Бурковский.
Восьмисерийный проект выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а затем на телеканале СТС.
Съемки сериала начались в августе. Его шоураннером стал режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников. Проект, получивший название «МСНВ», станет переосмыслением культового фильма 1979 года.
Ранее актриса из картины «Москва слезам не верит» назвала преступлением ремейк фильма.