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Риз Уизерспун объявила о кастинге на свою роль в новой «Блондинке в законе»

Актриса сообщила о поисках актрисы на роль молодой Элль Вудс
«Блондинка в законе»
«Блондинка в законе»

Актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила о запуске кастинга на роль ее героини в «Блондинке в законе» для съемок в приквеле. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

По словам Риз, сериал расскажет о школьных годах главной героини франшизы.

«Мы наконец начинаем кастинги, и мы делаем их открытыми для всех. Это открытый кастинг для молодой Элль Вудс, когда она училась в старшей школе. Не могу дождаться, чтобы наконец увидеть всех», — сообщила актриса.

Ранее стало известно, что новый проект по «Блондинке в законе» выйдет в формате сериала.