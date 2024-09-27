Риз Уизерспун объявила о кастинге на свою роль в новой «Блондинке в законе»

Актриса и продюсер Риз Уизерспун объявила о запуске кастинга на роль ее героини в «Блондинке в законе» для съемок в приквеле. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
По словам Риз, сериал расскажет о школьных годах главной героини франшизы.
«Мы наконец начинаем кастинги, и мы делаем их открытыми для всех. Это открытый кастинг для молодой Элль Вудс, когда она училась в старшей школе. Не могу дождаться, чтобы наконец увидеть всех», — сообщила актриса.
Ранее стало известно, что новый проект по «Блондинке в законе» выйдет в формате сериала.