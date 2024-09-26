Стали известны подробности байопика о Дженис Джоплин

Линда также заявила, что Шейлин Вудли («Дивергент», «Виноваты звезды»), готовящаяся воплотить Дженис на экране, — идеальный кандидат на эту роль. Сама актриса рассказала, что во время подготовки к съемкам «обнаружила, что может петь».