Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны подробности байопика о Дженис Джоплин

Было названо имя актрисы, которая сыграет культовую певицу
Шейлин Вудли
Шейлин ВудлиИсточник: Rex / Fotodom.ru

Картина о покойной блюз-рок-легенде Дженис Джоплин расскажет о ее последних днях. Информацию о пока безымянном проекте раскрыла работающая над лентой продюсер, композитор и певица Линда Перри.

«Я десятилетиями ждала, когда этот фильм будет снят», — призналась артистка в интервью Entertainment Weekly. По словам Перри, байопик — «чистый и честный» взгляд на дни Джоплин перед смертью в 27 лет в октябре 1970-го.

Линда также заявила, что Шейлин ВудлиДивергент», «Виноваты звезды»), готовящаяся воплотить Дженис на экране, — идеальный кандидат на эту роль. Сама актриса рассказала, что во время подготовки к съемкам «обнаружила, что может петь».

Ожидается, что картина будет снята за 30 дней в Калифорнии, где жила Джоплин.

Байопик о звезде пытались снять около 25 лет. На роль исполнительницы претендовали Эми Адамс, Зои Дешанель, Пинк, Мелисса Этеридж и другие знаменитости. В прошлом году желание сыграть певицу выразила Марго Робби.