Пенелопа Крус показала редкое фото с Джонни Деппом

Актриса Пенелопа Крус опубликовала в соцсетях фото с Джонни Деппом.
50-летняя Пенелопа Крус встретилась с актером на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Актриса появилась на публике вместе с мужем Хавьером Бардемом. Актер, который недавно возобновил карьеру после «отмены» на фоне судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, представил свой новый фильм на фестивале.
В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».
Весной 2023 года в СМИ появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отмечала, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании.
Ранее Эмбер Херд впервые за долгое время вышла на публику с дочерью.