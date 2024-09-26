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Пенелопа Крус показала редкое фото с Джонни Деппом

Актеры встретились на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Актриса Пенелопа Крус опубликовала в соцсетях фото с Джонни Деппом.

Джонни Депп и Пенелопа Крус, фото: соцсети
Джонни Депп и Пенелопа Крус, фото: соцсети

50-летняя Пенелопа Крус встретилась с актером на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Актриса появилась на публике вместе с мужем Хавьером Бардемом. Актер, который недавно возобновил карьеру после «отмены» на фоне судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, представил свой новый фильм на фестивале.

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

Весной 2023 года в СМИ появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отмечала, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании.

Ранее Эмбер Херд впервые за долгое время вышла на публику с дочерью.