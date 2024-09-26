Анастасия Уколова показала фигуру в кожаном платье после похудения

Актриса скрывала свою беременность, она стала матерью в сентябре 2022 года, но сообщила об этом подписчикам только через месяц. Артистка объясняла в личном блоге, что хотела разделить этот период только с самыми близкими людьми. Уколова также рассказывала, что у сына два имени — в свидетельстве о рождении он записан как Егор, но мальчика в семье все называют Гошей.