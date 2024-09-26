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Анастасия Уколова показала фигуру в кожаном платье после похудения

Актриса вышла на публику в платье из кожи после похудения

Актриса Анастасия Уколова вышла на публику в платье из кожи после похудения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Максим Матвеев и Анастасия Уколова
Максим Матвеев и Анастасия Уколова

Анастасия Уколова предпочла для выхода черное кожаное платье-бандо. Образ дополнили серьги с бриллиантами и клатч. Ей также сделали укладку с высоким пучком и макияж с красной помадой.

Знаменитость летом жаловалась на излишнюю худобу после родов. Уколова не скрывает, что ее радовало быстрое восстановление — актриса за несколько месяцев похудела до 49 килограммов и начала носить вещи, которые раньше «не осмелилась бы даже купить». Однако артистку пугала такая неконтролируемая потеря веса, несмотря на восторженные комментарии поклонников по поводу фигуры.

Актриса скрывала свою беременность, она стала матерью в сентябре 2022 года, но сообщила об этом подписчикам только через месяц. Артистка объясняла в личном блоге, что хотела разделить этот период только с самыми близкими людьми. Уколова также рассказывала, что у сына два имени — в свидетельстве о рождении он записан как Егор, но мальчика в семье все называют Гошей.

Звезда была женой оператора Антона Зенковича, но в 2019 году развелась с ним, а в июне 2022 года актриса вновь вышла замуж. Личность избранника она не раскрывает, однако известно, что Анастасия знакома с Юрием со школы — супруг является ее первой любовью.

Ранее стало известно, что звезда «Триггера» кардинально сменил имидж.