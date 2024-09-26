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Звезда «Капитанши» сняла себя без фильтров и макияжа после обвинений в пластике

Актриса Анна Михайловская в личном блоге заявила, что даже не колет ботокс

Звезда «Капитанши» Анна Михайловская сняла себя без фильтров и макияжа после обвинений в пластике. Актриса заявила в личном блоге, что даже не колет ботокс.

Анна Михайловская, фото: соцсети
Анна Михайловская, фото: соцсети

«Мне постоянно приписывают какие-то пластические операции. То я губы увеличила, то нос переделала. Вот смотрите, я — какая есть без фильтров. Никого не обманываю. Не скрываю свой возраст. Я не колю ботокс. Очень редко бываю у косметолога, а предпочитаю какие-то уходовые домашние процедуры», — отметила 36-летняя артистка.

По мнению Михайловской, достаточно подобрать хорошую косметику и регулярно всем пользоваться, соблюдая рекомендации специалиста. Актриса отметила, что на гастроли возит весь «арсенал» и не забывает ухаживать за кожей даже в «походных условиях».

У знаменитости есть девятилетний сын от коллеги Тимофея Каратаева. Супруги расстались через два года после рождения первенца — они разъехались в 2017 году, а через год официально оформили развод. Артисты отмечали в соцсетях, что смогли остаться в дружеских отношениях и продолжить вместе воспитывать Мирона, не нанося ему лишних психологических травм. Михайловская и Каратаев вместе отмечают дни рождения сына и посещают школьные мероприятия.