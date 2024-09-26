Алексея Панина приговорили к шести годам колонии

Гособвинение требовало признать Панина виновным в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”») и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом администрировать сайты на срок 5 лет. Уголовное дело было возбуждено в связи с высказываниями Панина об атаке на Крымский мост.