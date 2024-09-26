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Алексея Панина приговорили к шести годам колонии

Суд также решил на три года запретить актеру выкладывать материалы в сети
Алексей Панин
Алексей ПанинИсточник: Legion-Media.ru

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Суд также решил запретить Панину на три года выкладывать материалы в сети. Дело против звезды «Жмурок» рассмотрели за одно заседание.

Гособвинение требовало признать Панина виновным в нарушении части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”») и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с запретом администрировать сайты на срок 5 лет. Уголовное дело было возбуждено в связи с высказываниями Панина об атаке на Крымский мост.

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания на территории РФ. 29 мая актера внесли в список террористов и экстремистов.

5 сентября в военный суд Москвы поступило дело против Панина об оправдании терроризма.