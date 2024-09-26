У Чулпан Хаматовой возникли проблемы с латвийским ВНЖ

Для сохранения вида на жительство Хаматовой необходимо иметь контракт с местным работодателем, однако Национальный театр Риги не продлил его. Сейчас ВНЖ Хаматовой продлен на год благодаря предложению латвийского театра «Дайлес». Если через год актриса останется без контракта, она готова поехать в другую страну.