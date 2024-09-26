Стало известно, когда продолжение «Джокера» покажут в России

В конце августа Филлипс сообщал, что вторая часть «Джокера» станет последней. Он заявлял, что сказал все, что хотел. Также поставщик признавался, что продолжил бы работу с Хоакином Фениксом в комедии — в жанре, с которого началась его карьера в Голливуде.