Мэл Гибсон вышел в свет с младшими детьми впервые за долгое время

Мэл Гибсон появился на премьере фильма «Чудовищное лето» в компании своих детей — 14-летней дочери Люсии и семилетнего сына Ларса Джерарда. Для светского выхода 68-летний актер выбрал синие джинсы, темно-синий пиджак в клетку и белую рубашку.
Его дочь надела красное мини-платье без бретелей с цветочным узором и золотые туфли с ремешками. Девушка сделала нежный макияж и распустила длинные волосы. Сын голливудской звезды появился на красной дорожке в черных брюках и белой рубашке.
Напомним, дочь Люсия появилась в союзе Гибсона с русской пианисткой Оксаной Григорьевой. В 2010 году они со скандалом расстались, а Григорьева обвинила актера в домашнем насилии. Суд обязал Гибсона выплачивать дочери крупную сумму алиментов до ее совершеннолетия.
В 2017 году у звезды родился сын Ларс Джерард от молодой писательницы Розалинды Росс. У Гибсона также есть семеро детей, которые появились в его первом браке с Робин Мур, с которой он прожил почти 30 лет.
В фильме «Чудовищное лето» действие происходит летом 1997 года. Ной и его друзья отлично проводят летние каникулы на острове, где они не только играют в различные игры, но также строят теории заговора и испытывают первую влюбленность.
После того, как с одним из парней происходит пугающий случай, мальчики начинают подозревать, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы. Им приходится объединиться с детективом (его играет Гибсон), который уже вышел на пенсию, чтобы разобраться в очень странных делах, происходящих в округе.
В мировой прокат картина выходит 4 октября.