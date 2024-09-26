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Мэл Гибсон вышел в свет с младшими детьми впервые за долгое время

Дочь и сын поддержали голливудского актера на премьере фильма «Чудовищное лето», где он сыграл главную роль
Мэл Гибсон с дочерью Люсией и сыном Ларсом Джерардом
Мэл Гибсон с дочерью Люсией и сыном Ларсом ДжерардомИсточник: Legion-Media.ru

Мэл Гибсон появился на премьере фильма «Чудовищное лето» в компании своих детей — 14-летней дочери Люсии и семилетнего сына Ларса Джерарда. Для светского выхода 68-летний актер выбрал синие джинсы, темно-синий пиджак в клетку и белую рубашку.

Его дочь надела красное мини-платье без бретелей с цветочным узором и золотые туфли с ремешками. Девушка сделала нежный макияж и распустила длинные волосы. Сын голливудской звезды появился на красной дорожке в черных брюках и белой рубашке.

Напомним, дочь Люсия появилась в союзе Гибсона с русской пианисткой Оксаной Григорьевой. В 2010 году они со скандалом расстались, а Григорьева обвинила актера в домашнем насилии. Суд обязал Гибсона выплачивать дочери крупную сумму алиментов до ее совершеннолетия.

В 2017 году у звезды родился сын Ларс Джерард от молодой писательницы Розалинды Росс. У Гибсона также есть семеро детей, которые появились в его первом браке с Робин Мур, с которой он прожил почти 30 лет.

В фильме «Чудовищное лето» действие происходит летом 1997 года. Ной и его друзья отлично проводят летние каникулы на острове, где они не только играют в различные игры, но также строят теории заговора и испытывают первую влюбленность.

После того, как с одним из парней происходит пугающий случай, мальчики начинают подозревать, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы. Им приходится объединиться с детективом (его играет Гибсон), который уже вышел на пенсию, чтобы разобраться в очень странных делах, происходящих в округе.

В мировой прокат картина выходит 4 октября.