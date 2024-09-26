Мэл Гибсон вышел в свет с младшими детьми впервые за долгое время

После того, как с одним из парней происходит пугающий случай, мальчики начинают подозревать, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы. Им приходится объединиться с детективом (его играет Гибсон), который уже вышел на пенсию, чтобы разобраться в очень странных делах, происходящих в округе.