Дочь Сьюзен Сарандон повторила ее культовый образ спустя 21 год

Ева Амурри, дочь голливудской актрисы Сьюзен Сарандон, появилась на открытии Метрополитен-оперы в Нью-Йорке в эффектном наряде. 39-летняя девушка надела культовое черное платье с ассиметричным лифом, открытой спиной и шлейфом.
В этом наряде ее мама появилась на премии «Оскар» в 2003 году.
Амурри дополнила образ массивными сережками. Она также сделала вечерний макияж и уложила волосы в стиле «голливудской волны».
«Вечер в Метрополитен-опере — вау, какой опыт. Для меня было честью присутствовать на этой премьере! Пролистай до конца, чтобы увидеть, откуда у меня это винтажное платье от Donna Karan», — отметила актриса.
Она также показала архивный кадр своей матери в этом наряде. Снимок как раз был сделан на премии «Оскар».
Напомним, Сьюзен Сарандон родила дочь Еву в марте 1985 года от итальянского режиссера Франко Амурри. У актрисы также есть сыновья Джейк и Майлз, которые у нее родились в отношениях с актером Тимом Роббинсоном.