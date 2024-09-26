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Дочь Сьюзен Сарандон повторила ее культовый образ спустя 21 год

Ева Амурри надела винтажное черное платье, в котором ее мама блистала в 2003 году на «Оскаре»

Ева Амурри, дочь голливудской актрисы Сьюзен Сарандон, появилась на открытии Метрополитен-оперы в Нью-Йорке в эффектном наряде. 39-летняя девушка надела культовое черное платье с ассиметричным лифом, открытой спиной и шлейфом.

В этом наряде ее мама появилась на премии «Оскар» в 2003 году. 

Амурри дополнила образ массивными сережками. Она также сделала вечерний макияж и уложила волосы в стиле «голливудской волны».

«Вечер в Метрополитен-опере — вау, какой опыт. Для меня было честью присутствовать на этой премьере! Пролистай до конца, чтобы увидеть, откуда у меня это винтажное платье от Donna Karan», — отметила актриса.

Она также показала архивный кадр своей матери в этом наряде. Снимок как раз был сделан на премии «Оскар».

Напомним, Сьюзен Сарандон родила дочь Еву в марте 1985 года от итальянского режиссера Франко Амурри. У актрисы также есть сыновья Джейк и Майлз, которые у нее родились в отношениях с актером Тимом Роббинсоном.