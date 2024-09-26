Путин поздравил Олега Басилашвили с 90-летием

Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. В 1956 году окончил Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР имени М. Горького (ныне Школа-студия, институт, имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова). С 1959 года является актером Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Басилашвили снимался во множестве фильмов, таких как «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово», «Осенний марафон», «Вокзал для двоих» и других.