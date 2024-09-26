Джонни Депп вспомнил о днях «отмены» после суда с Эмбер Херд

«Видеть этих людей на пороге славы… Для меня есть что-то прекрасное в тех днях, когда я жил в крошечной квартире-студии недалеко от Голливудского бульвара в опасном районе. Эти дни были тяжелыми. Они были грубыми, уродливыми, они были странными, всякие штуки происходили, но они были прекрасны», — отметил актер.