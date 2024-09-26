Джонни Депп вспомнил о днях «отмены» после суда с Эмбер Херд

Джонни Депп появился на 72-м кинофестивале в Сан-Себастьяне, где презентовал свой фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия», в котором рассказывается трех днях из жизни известного художника Амедео Модильяни. На пресс-конференции голливудский актер сравнил свою жизнь с судьбой художника.
«У каждого персонажа есть своя история, я уверен, что могу сказать о том, что тоже прошел через многое здесь и там…» — отметил Депп.
Он признался, что, как и Модильяни, прошел долгий путь, прежде чем стал известным и успешным. Звезда франшизы «Пираты Карибского моря» вспомнил, как начинал свою карьеру.
«Видеть этих людей на пороге славы… Для меня есть что-то прекрасное в тех днях, когда я жил в крошечной квартире-студии недалеко от Голливудского бульвара в опасном районе. Эти дни были тяжелыми. Они были грубыми, уродливыми, они были странными, всякие штуки происходили, но они были прекрасны», — отметил актер.
Он также вспомнил о том, как лишился работы, после того, как в 2016 году его бывшая жена, актриса Эмбер Херд, обвинила его в домашнем насилии. Депп в конечном итоге выиграл дело, однако судебные разбирательства сильно отразились на его карьере.
«Мы все проходим через то, через что проходим», — лаконично высказался актер о прошлых трудностях.
Он также признался, что решил снять фильм «Моди» по совету Аль Пачино. Звезда картины «Запах женщины» сыграл во второй режиссерской работе Деппа коллекционера Мориса Ганна, который меняет жизнь Модильяни (эту роль исполнил Риккардо Скамарчо), переживающего творческий кризис и ищущего признания.