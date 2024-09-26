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Юлия Пересильд в красном комбинезоне с глубоким декольте вышла в свет

Актриса презентовала сериал «Последний богатырь. Наследие», в котором сыграла Бабу Ягу в молодости

Юлия Пересильд появилась на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие», которая состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Для светского выхода 40-летняя актриса выбрала женственный и чувственный наряд.

Она надела ярко-красный комбинезон с глубоким декольте и поясом на талии, а также бежевые туфли-лодочки на шпильках. Пересильд сделала яркий макияж с красными губами и красиво уложила локоны.

В сериале «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова звезда сыграла Бабу Ягу в молодости. Действие многосерийного фильма разворачивается через 20 лет после событий третьей части франшизы.

Богатырю Ивану (Виктор Хориняк) 50 лет. Он счастлив в браке с Василисой (Александра Урсуляк), с которой воспитывает двух дочерей — Марью (Арина Рожкова), отличающейся недюжинной силой, и Софью (Эвелина Мазурина), умеющую творить волшебство.

Все идет наперекосяк, когда в Белогорье является колдун Северин (Александр Устюгов) и пророчит страшную беду. Чтобы спасти семью, Софья отправляется в прошлое в Москву, где находит своего отца молодым. Иван даже не подозревает о будущих приключениях. Марья же противостоит злу в Белогорье.

Первую серию сериала «Последний богатырь. Наследие» зрители увидят 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.