Юлия Пересильд в красном комбинезоне с глубоким декольте вышла в свет

Юлия Пересильд появилась на премьере сериала «Последний богатырь. Наследие», которая состоялась в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Для светского выхода 40-летняя актриса выбрала женственный и чувственный наряд.
Она надела ярко-красный комбинезон с глубоким декольте и поясом на талии, а также бежевые туфли-лодочки на шпильках. Пересильд сделала яркий макияж с красными губами и красиво уложила локоны.
В сериале «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова звезда сыграла Бабу Ягу в молодости. Действие многосерийного фильма разворачивается через 20 лет после событий третьей части франшизы.
Богатырю Ивану (Виктор Хориняк) 50 лет. Он счастлив в браке с Василисой (Александра Урсуляк), с которой воспитывает двух дочерей — Марью (Арина Рожкова), отличающейся недюжинной силой, и Софью (Эвелина Мазурина), умеющую творить волшебство.
Все идет наперекосяк, когда в Белогорье является колдун Северин (Александр Устюгов) и пророчит страшную беду. Чтобы спасти семью, Софья отправляется в прошлое в Москву, где находит своего отца молодым. Иван даже не подозревает о будущих приключениях. Марья же противостоит злу в Белогорье.
Первую серию сериала «Последний богатырь. Наследие» зрители увидят 27 сентября в онлайн-кинотеатре Start.