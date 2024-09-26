В Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера

Музей также опубликовал новый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих», премьере которого и посвящена смена аватара учреждения культуры. Съемки одной из сцен проходили в Лувре, и в ролике исполнительница роли суперзлодейки Харли Квинн певица Леди Гага гуляет по музею, находит «Мону Лизу» и помадой рисует на защитном стекле произведения искусства улыбку.