Исакова и Иванова играют циничных психологов в сериале: первые кадры

Стартовали съемки сериала «Циники», трагикомедии из жизни специалистов по отношениям. Главные роли в картине исполняют Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова.
По сюжету, привлекательный ловелас Джамал (Ильясов) сбегает в столицу из родной Казани, где его преследует отец бывшей девушки. В Москве самоуверенный соблазнитель устраивается на работу в Школу отношений «Эгоисты». Директриса (Исакова) уверена, что в лице Джами обрела золотую жилу, но для ее лучшего специалиста, психолога Елены Островской (Иванова), Джамал оказывается головной болью. Он ставит под вопрос ее методики, игнорирует ее профессиональные достижения и вмешивается в личную жизнь. Елена твердо намерена вывести проходимца на чистую воду, но вскоре сама в него влюбляется.
«Быть циником — это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И, кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви», — прокомментировала режиссер Ирина Бас.
Виктория Исакова, которая не только исполняет одну из ролей, но и выступает креативным продюсером, засыпала комплиментами команду: «Все молодые, красивые, влюбленные в материал», — и добавила, что «осталось только снять это легкое, веселое, красивое кино».
В сериале также сыграют Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина.
Премьера сериала «Циники» состоится на онлайн-платформе Okko.