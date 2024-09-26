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Исакова и Иванова играют циничных психологов в сериале: первые кадры

В многосерийном драмеди «Циники» актрисы преобразились в обаятельных, но неоднозначных психологов-коучей
Виктория Исакова на съемках сериала «Циники»
Виктория Исакова на съемках сериала «Циники»

Стартовали съемки сериала «Циники», трагикомедии из жизни специалистов по отношениям. Главные роли в картине исполняют Аскар Ильясов, Светлана Иванова и Виктория Исакова.

По сюжету, привлекательный ловелас Джамал (Ильясов) сбегает в столицу из родной Казани, где его преследует отец бывшей девушки. В Москве самоуверенный соблазнитель устраивается на работу в Школу отношений «Эгоисты». Директриса (Исакова) уверена, что в лице Джами обрела золотую жилу, но для ее лучшего специалиста, психолога Елены Островской (Иванова), Джамал оказывается головной болью. Он ставит под вопрос ее методики, игнорирует ее профессиональные достижения и вмешивается в личную жизнь. Елена твердо намерена вывести проходимца на чистую воду, но вскоре сама в него влюбляется.

Светлана Иванова на съемках сериала «Циники»
Светлана Иванова на съемках сериала «Циники»
Светлана Иванова и Аскар Ильясов на съемках сериала «Циники»
Светлана Иванова и Аскар Ильясов на съемках сериала «Циники»
Светлана Иванова, Ирина Бас, Аскар Ильясов на съемках сериала «Циники»
Светлана Иванова, Ирина Бас, Аскар Ильясов на съемках сериала «Циники»

«Быть циником — это тренд современного общества. Герои нашей истории полностью соответствуют названию. Они яркие, непредсказуемые, даже опасные. Они играют чувствами и друг другом. И, кажется, что к ним нельзя поворачиваться спиной. При этом они дико обаятельные, ранимые и жаждут настоящей любви», — прокомментировала режиссер Ирина Бас.

Виктория Исакова, которая не только исполняет одну из ролей, но и выступает креативным продюсером, засыпала комплиментами команду: «Все молодые, красивые, влюбленные в материал», — и добавила, что «осталось только снять это легкое, веселое, красивое кино».

Виктория Исакова на съемках сериала «Циники»
Виктория Исакова на съемках сериала «Циники»
Виктория Исакова и Кирилл Кяро на съемках сериала «Циники»
Виктория Исакова и Кирилл Кяро на съемках сериала «Циники»

Премьера сериала «Циники» состоится на онлайн-платформе Okko.