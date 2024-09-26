Исакова и Иванова играют циничных психологов в сериале: первые кадры

По сюжету, привлекательный ловелас Джамал (Ильясов) сбегает в столицу из родной Казани, где его преследует отец бывшей девушки. В Москве самоуверенный соблазнитель устраивается на работу в Школу отношений «Эгоисты». Директриса (Исакова) уверена, что в лице Джами обрела золотую жилу, но для ее лучшего специалиста, психолога Елены Островской (Иванова), Джамал оказывается головной болью. Он ставит под вопрос ее методики, игнорирует ее профессиональные достижения и вмешивается в личную жизнь. Елена твердо намерена вывести проходимца на чистую воду, но вскоре сама в него влюбляется.