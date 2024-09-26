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Виктор Сухоруков признался, что стал меньше сниматься в кино

Актер заявил, что сейчас в хороший проект попасть сложно
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»

Народный артист России Виктор Сухоруков признался, что в последнее время мало снимается в кино. Его цитирует «Пятый канал».

Сухоруков на премьере «Последний богатырь. Наследие» заявил, что сейчас в хороший проект попасть сложно.

«Я сейчас не очень избалован кинематографом и всякими предложениями, но то, что я здесь оказался — считай, что это мой счастливый билет. Очередной. Хорошего много не бывает и не должно быть», — делится размышлениями 72-летний артист.

В противном случае, продолжил он, можно пресытиться и не понять, в чем радость жизни.

В картине режиссера Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие» Сухоруков сыграл эпизодическую роль вождя чуди.

Ранее стало известно, что Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре». По словам режиссера, актер все смены снимался на коленях. 