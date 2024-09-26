Тим Рот снимется в продолжении «Острых козырьков»

Британский актер Тим Рот присоединился к актерскому составу полнометражного фильма «Острые козырьки» от Netflix. Об этом сообщает Deadline.
Подробности роли Тима Рота пока держатся в тайне. Ранее стало известно, что к проекту присоединились Ребекка Фергюсон и Барри Кеоган, их герои тоже пока неизвестны.
Главную роль в фильме сыграет Киллиан Мерфи. Он вернется к образу Томаса Шелби, лидера гангстерской группировки в Бирмингеме. Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Сериал выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.
Официально съемки фильма по мотивам сериала «Острые козырьки» стартовали в июне 2024 года, продакшен запланирован на конец года. По данным Deadline, картина снимается совместно с BBC Film.
Автором сценария значится сценарист оригинального проекта Стивен Найт. Он также известен как автор сценария фильмов «Пряности и страсти», «Замкнутая цепь», «Грязные прелести», «Порок на экспорт», «Лок» и «Эффект колибри» (в последних двух он выступил и как режиссер).
Режиссером фильма официально стал Том Харпер. Британский режиссер и номинант на премию BAFTA поставил три эпизода первого сезона «Острых козырьков» в 2013 году.
О том, что к актерскому составу фильма «Острые козырьки» присоединился номинант на премию «Оскар» Барри Кеоган, стало известно в конце августа.
Тим Рот был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме 1995 года «Роб Рой». Также актер известен ролями в фильмах «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», а также в сериале «Обмани меня».