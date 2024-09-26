Тим Рот снимется в продолжении «Острых козырьков»

Главную роль в фильме сыграет Киллиан Мерфи. Он вернется к образу Томаса Шелби, лидера гангстерской группировки в Бирмингеме. Сюжет сериала «Острые козырьки» разворачивается в Великобритании, переживающей последствия Первой мировой войны. В центре истории — войны преступных кланов в 1920-х годах, одним из которых является банда «Острые козырьки». Сериал выходил с 2013 года и завершился в апреле 2022-го, всего было шесть сезонов.