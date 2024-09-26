Ирина Розанова рассказала о таланте Романа Мадянова

«Мы были с Ромой однокурсниками — поступили в ГИТИС в один год, в 1980-м. День рождения у нас тоже случился в один день: 22 июля. (…) Он был актером от бога — уже на курсе Мадянов был мастером: Ромка родился в актерской распашонке», — высказалась Розанова.