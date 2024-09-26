Звезда «Холопа» показала фото, где считала себя «очень толстой»

Знаменитость во второй раз стала матерью 13 февраля 2024 года. Она родила дочь от своего возлюбленного по имени Евгений. Дибцева признавалась, что за время беременности набрала почти 30 килограммов и весила 93. За семь месяцев звезда смогла похудеть на 20 килограммов. По словам артистки, ей тяжело дается восстановление, и она не собирается скрывать это. Знаменитость отметила, что пока ее радует стабильный вес, «без качелей».