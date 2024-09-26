Звезда «Холопа» показала фото, где считала себя «очень толстой»

Актриса Ольга Дибцева призналась поклонникам, что всю жизнь недовольна своей внешностью. Звезда «Холопа» показала в соцсетях архивное фото, где считала себя толстой.
«Постоянно недовольна собой, своей внешностью! Всю жизнь… а вот здесь (на фото) мне казалось, что я очень толстая. Я постоянно худела, сидела на диетах и дохуделась: с 53 кг до 80 кг! Потому что диета — это голодовка, а потом срыв и зажор с еще большим набором веса», — поделилась артистка.
Знаменитость во второй раз стала матерью 13 февраля 2024 года. Она родила дочь от своего возлюбленного по имени Евгений. Дибцева признавалась, что за время беременности набрала почти 30 килограммов и весила 93. За семь месяцев звезда смогла похудеть на 20 килограммов. По словам артистки, ей тяжело дается восстановление, и она не собирается скрывать это. Знаменитость отметила, что пока ее радует стабильный вес, «без качелей».
Дибцева рассказывала поклонникам, что постоянно заедала стресс или усталость. Однако сейчас актрисе удалось исправить привычку, и она считает это большим успехом.
У артистки также есть дочь Серафима от бизнесмена Романа Бочарова, с которым она развелась в 2023 году.
Ранее стало известно, что комедия «Холоп» получит третий фильм.