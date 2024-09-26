Жена Боярского о намерении развестись с мужем: «В душе остается горечь»

«У нас с Михаилом Сергеевичем однажды был формальный развод — из-за квартиры. Но один раз у меня появилось и серьезное намерение развестись, хотя Боярский почему-то не помнит этого случая. Что тогда произошло? Скажу лишь, что я могу все простить и прощаю, но ничего не забываю. В душе все равно остается горечь. Так уж я устроена», — отметила художественный руководитель Театра имени Ленсовета.