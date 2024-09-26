Жена Боярского о намерении развестись с мужем: «В душе остается горечь»

Жена артиста Михаила Боярского призналась в интервью «Мосленте», что хотела развестись с ним. По словам актрисы Ларисы Луппиан, она смогла простить мужа, но в душе осталась горечь от его поступка.
«У нас с Михаилом Сергеевичем однажды был формальный развод — из-за квартиры. Но один раз у меня появилось и серьезное намерение развестись, хотя Боярский почему-то не помнит этого случая. Что тогда произошло? Скажу лишь, что я могу все простить и прощаю, но ничего не забываю. В душе все равно остается горечь. Так уж я устроена», — отметила художественный руководитель Театра имени Ленсовета.
Артисты поженились в 1977 году. Луппиан призналась, что выбрала супруга в том числе из-за внешности, чтобы передать хорошие гены детям. В 1980 году у пары родился сын Сергей, а через пять лет появилась дочь Елизавета.
Боярский неоднократно заявлял, что его жена отказалась от карьеры и посвятила себя семье. По словам актрисы, супруг несколько преувеличил весомость ее решения. Луппиан не хотела, чтобы сын и дочь страдали из-за постоянного отсутствия обоих родителей, поэтому приостановила свою творческую деятельность, о чем ни разу не пожалела. Артистка подчеркнула, что дети — главная радость в ее жизни, и она с удовольствием теперь помогает растить своих внуков.
У Сергея Боярского двое детей: дочери Екатерина и Александра. А Елизавета Боярская воспитывает двух сыновей — Андрея и Григория.
Ранее Боярский рассказал о самочувствии после операции на сердце.