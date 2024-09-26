Леди Гага с красными волосами появилась на премьере с Хоакином Фениксом

Леди Гага вышла на красную дорожку в пышном красном платье с объемными рукавами. Она также продемонстрировала новый имидж — красные волосы и стрижку каре. Ей также сделали вечерний макияж. Актрису сопровождал на премьере коллега Хоакин Феникс.