Леди Гага с красными волосами появилась на премьере с Хоакином Фениксом

Актеры Хоакин Феникс и Леди Гага появились на лондонской премьере «Джокера: Безумие на двоих». Об этом сообщает US Weekly.
Леди Гага вышла на красную дорожку в пышном красном платье с объемными рукавами. Она также продемонстрировала новый имидж — красные волосы и стрижку каре. Ей также сделали вечерний макияж. Актрису сопровождал на премьере коллега Хоакин Феникс.
Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой запланирована на 4 октября 2024 года. Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты будут происходить в лечебнице Аркхем.
Леди Гага состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански с 2019 года. Он является выпускником Гарвардского университета. Полански занимался благотворительными проектами компании Parker Group, которую создал Шон Паркер, сооснователь Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Ранее сообщалось, что Леди Гага выпускает новый альбом в поддержку выхода продолжения «Джокера».