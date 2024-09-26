Матвеев станет Вертинским, а Снигирь — Цветаевой в киноальманахе о деятелях культуры

Премьера нового сезона киноальманаха мемуаров о выдающихся российских деятелях культуры «Живые Мемории» запланирована на май 2025 года. Свое участие в съемках также подтвердили Евгений Миронов, Евгения Симонова, Дмитрий Лысенков, Евгений Ткачук и другие известные актеры.