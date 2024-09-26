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Матвеев станет Вертинским, а Снигирь — Цветаевой в киноальманахе о деятелях культуры

Актеры заняты в новом сезоне проекта «Живые Мемории»
Евгений Миронов и создатели проекта «Живые Мемории» Ирина и Михаил Разумовские
Евгений Миронов и создатели проекта «Живые Мемории» Ирина и Михаил Разумовские

Актер Максим Матвеев перевоплотится в шансонье Александра Вертинского, а актриса Юлия Снигирь станет поэтессой Мариной Цветаевой в третьем сезоне киноальманаха «Живые Мемории». Об этом сообщили авторы проекта.

Премьера нового сезона киноальманаха мемуаров о выдающихся российских деятелях культуры «Живые Мемории» запланирована на май 2025 года. Свое участие в съемках также подтвердили Евгений МироновЕвгения СимоноваДмитрий ЛысенковЕвгений Ткачук и другие известные актеры.

«Познавательный киноальманах на стыке документального сериала, атмосферной анимации и моноспектакля позволяет взглянуть на русскую жизнь минувших веков глазами очевидцев. Впервые в истории проекта к избранным сериям будет записана музыка на первой Тон-студии «Мосфильма»», — рассказывают авторы.

Заглавной темой нового сезона станут «Отцы и дети», в основу сценария лягут мемуары Василия Перова, Андрея Тарковского, Марины Цветаевой, княгини Урусовой, Тамары Петкевич, Сергея Дурылина, Сергея Коненкова и Александра Вертинского, рассказывающие о родительстве, отечестве, отчем доме.

«Живые Мемории. Отцы и дети» станут продолжением историко-культурного проекта, созданного командой Михаила и Ирины Разумовских Ktomy.media в 2020 году — фильма-путешествия о деятелях культуры.

Среди героев первых сезонов были Федор Достоевский, Иван Бунин, Михаил Нестеров, Великая княгиня Ольга Романова, инженер и меценат Петр Перцов. Голосами их воспоминаний стали Алексей ГуськовЕвгений Князев, Галина Тюнина, Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом), Кирилл Пирогов, Инна ЧуриковаЕлизавета БоярскаяПолина АгурееваВиктория ИсаковаИгорь ПетренкоАнтон Шагин и другие известные артисты. Первые сезоны «Живых меморий» собрали 800 тыс. просмотров в интернете. Всего вместе с третьим сезоном киноальманах будет насчитывать 29 серий.

Ранее Максим Матвеев ответил на вопросы Кино Mail.