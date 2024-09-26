Российские кинотеатры не могут нарастить выручку

«В целом посещаемость российских кинотеатров в июне — августе выросла с 19,7 млн человек в прошлом году до 20,2 млн в 2024-м. Участники рынка отмечали, что достичь результатов позволили преимущественно фильмы теневого проката, в частности, “Головоломка 2”, “Дэдпул и Росомаха”», — сообщает газета.