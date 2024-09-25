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Борис Щербаков высказался о смерти Романа Мадянова

Актер пожаловался на ухудшение самочувствия на фоне трагической новости
Борис Щербаков
Борис Щербаков

Народный артист России Борис Щербаков поделился воспоминаниями о своем коллеге, заслуженном артисте РФ Романе Мадянове. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Отмечается, что Щербаков и Мадянов дружили в течение многих лет. «Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», — сказал актер.

Он также назвал коллегу «грандиозным артистом», добавив, что смерть Мадянова является «колоссальнейшей потерей». «Очень жалко, что он в последнее время не работал в театре, только в кино. Но те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся», — подчеркнул Щербаков.

Как сообщает Super.ru, в разговоре артист сообщил, что плохо себя чувствует, а когда узнал об утрате друга, состояние ухудшилось.

Романа Мадянова не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. Актер до 2023 года служил в театре Маяковского, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».

Роман Мадянов родился в 1962 году. Помимо театральных ролей, он известен по таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».