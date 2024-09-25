Борис Щербаков высказался о смерти Романа Мадянова

Он также назвал коллегу «грандиозным артистом», добавив, что смерть Мадянова является «колоссальнейшей потерей». «Очень жалко, что он в последнее время не работал в театре, только в кино. Но те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся», — подчеркнул Щербаков.