Фильм на вечер: проникновенная анимация, номинированная на «Оскар»

Жил-был на Манхэттене очень одинокий Пес, не имеющий ни семьи, ни друзей. Чтобы хоть как-то скрасить свою жизнь, он заказывает робота из магазина на диване. Пес и Робот становятся неразлучны, их дружба крепнет с каждым днем.
А однажды случается беда — герои теряют друг друга посреди большого города. Робот не теряет надежды, что его лучший друг вернется за ним. Но Пес никак не может найти его.
«Мечты робота», основанные на одноименном комиксе американской художницы Сары Варон, поражают удивительно детализированным миром, с душой и любовью перенесенным на экраны испанцем Пабло Бергером. Неповторимая атмосфера Нью-Йорка 1980-х окутывает эту пронзительную и универсальную историю об одиночестве, надежде и утраченной дружбе.