Фильм на вечер: проникновенная анимация, номинированная на «Оскар»

Жил-был на Манхэттене очень одинокий Пес, не имеющий ни семьи, ни друзей. Чтобы хоть как-то скрасить свою жизнь, он заказывает робота из магазина на диване. Пес и Робот становятся неразлучны, их дружба крепнет с каждым днем.