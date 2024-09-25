Звезда сериала «Корона» своим нарядом вызвала споры в сети

Звезда, исполнившая роль принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила шоу бренда Dior. Она появилась перед камерами в сером пальто ниже колена с поясом, белой макси-юбке и черных туфлях на низком каблуке. В то же время 34-летняя знаменитость надела на голову белый платок с черным узором, завязав его под подбородком.