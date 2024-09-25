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Звезда сериала «Корона» своим нарядом вызвала споры в сети

Элизабет Дебики пришла на модный показ в платке

Австралийская актриса Элизабет Дебики пришла в платке на показ в рамках Недели моды в Париже и вызвала споры в сети. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Элизабет Дебики
Элизабет ДебикиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда, исполнившая роль принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила шоу бренда Dior. Она появилась перед камерами в сером пальто ниже колена с поясом, белой макси-юбке и черных туфлях на низком каблуке. В то же время 34-летняя знаменитость надела на голову белый платок с черным узором, завязав его под подбородком.

Читатели издания оценили внешний вид артистки в комментариях. «Она выглядит потрясающе. Платки на голове шикарны», «Приятно видеть кого-то полностью одетого!», «Хотелось бы, чтобы больше женщин моего возраста — старше 35 лет — носили такие платки», «Выглядит так, будто ей за 50», «Она гламурная леди, а этот стиль отвратительный», «Почему она одета как старуха?» — разделились во мнениях пользователи.

Ранее Элизабет Дебики посетила премию BAFTA TV.