Режиссер «Усатого няня» рассказал, какие фильмы нужно снимать для школьников

Накануне сообщалось, что в России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В Общественной палате РФ представили перечень из 191 фильма, 181 из которых оказались советскими. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10−12 лет, 13−15 лет и 16−17 лет.