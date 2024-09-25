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Режиссер «Усатого няня» рассказал, какие фильмы нужно снимать для школьников

Владимир Грамматиков заявил, что думать о будущих картинах нужно уже сейчас
Владимир Грамматиков
Владимир ГрамматиковИсточник: PersonaStars

Современные российские дети и подростки не любят смотреть советские сказки, как считают многие, вместо этого нужно снимать для них больше актуальных фильмов. Об этом интернет-изданию «Абзац» рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер фильма «Усатый нянь» Владимир Грамматиков.

По его словам, школьникам важно смотреть картины прошлых лет, однако они могут быть непонятными для них.

«Поэтому не нужно избавляться от новых фильмов, но надо думать о будущих картинах уже сегодня. Зрители ждут от кинематографа развлечения, но сейчас необходимо снимать про глубокие эмоциональные переживания. Самое главное — затрагивать серьезные актуальные темы, рассуждать о былом», — сказал Грамматиков.

Режиссер добавил, что фильмы для подростков должны быть сняты на тему их личных переживаний, при этом жанр картин не играет особой роли.

Накануне сообщалось, что в России создали черновик списка фильмов, «рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру». В Общественной палате РФ представили перечень из 191 фильма, 181 из которых оказались советскими. Перечень разделен на три группы в зависимости от возраста детей: 10−12 лет, 13−15 лет и 16−17 лет.