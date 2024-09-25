Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста посмертно

Общественники обратились с этой инициативой в Министерство культуры
Роман Мадянов
Роман МадяновИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженному артисту России Роману Мадянову просят дать звание народного артиста посмертно. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, общественники движения «Ветераны России» обратились с этой инициативой в Министерство культуры. В своем обращении они указали на вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства.

Актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. Актер до 2023 года служил в театре Маяковского, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».

Роман Мадянов родился в 1962 году. Помимо театральных ролей, он известен по таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».