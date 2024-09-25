Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста посмертно

Заслуженному артисту России Роману Мадянову просят дать звание народного артиста посмертно. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.
По данным издания, общественники движения «Ветераны России» обратились с этой инициативой в Министерство культуры. В своем обращении они указали на вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства.
Актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.
Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. Актер до 2023 года служил в театре Маяковского, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника».
Роман Мадянов родился в 1962 году. Помимо театральных ролей, он известен по таким фильмам и сериалам, как «Левиафан», «Домашний арест», «12», «Поддубный» и «Штрафбат».