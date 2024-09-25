Аксенова снимается в третьем сезоне «Почки»: первые кадры

«Я приятно удивилась третьему сезону “Почки”. Моя любовь к персонажу Наташе Кустовой и участникам проекта безгранична. И в то же время, меня смущала цифра 3. Три почки — это же невозможно… Но оказалось, что есть люди, у которых “супернумерная почка” — это редкая врожденная аномалия, при которой у человека развивается дополнительная почка. Наташа Кустова тоже своего рода аномалия — так все встало на свои места», — поделилась Любовь Аксенова.