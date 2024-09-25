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Аксенова снимается в третьем сезоне «Почки»: первые кадры

Актриса приступила к съемкам продолжения популярного сериала про энергичную антигероиню
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»

Начались съемки третьего сезона драмеди «Почка», где к главной роли вернулась Любовь Аксенова. Компанию ей составили Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков и другие актеры.

В новом сезоне Наталья Кустова заняла место своей бывшей начальницы Чарской (Розанова). Взяточница сидит в тюрьме, но и Кустова может попасть туда за организацию подпольной клиники по трансплантации органов. Единственный вариант остаться свободной — стать матерью маленького ребенка. Уход за малышом гарантирует отсрочку, а может быть, и условный срок. Перед Кустовой встает новая задача: «родить» как можно скорее.

Любовь Аксенова и Дмитрий Лысенков на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова и Дмитрий Лысенков на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»

«Я приятно удивилась третьему сезону “Почки”. Моя любовь к персонажу Наташе Кустовой и участникам проекта безгранична. И в то же время, меня смущала цифра 3. Три почки — это же невозможно… Но оказалось, что есть люди, у которых “супернумерная почка” — это редкая врожденная аномалия, при которой у человека развивается дополнительная почка. Наташа Кустова тоже своего рода аномалия — так все встало на свои места», — поделилась Любовь Аксенова.

Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»

Режиссером нового сезона стала Мария Шульгина, поставившая и второй сезон. Сценарий написала она же в соавторстве с Елизаветой Тихоновой. В продолжении появятся также Антон Филипенко, Павел Чинарев, Леонид Бичевин, Сергей Розин, Янина Лакоба.

Третий сезон сериала «Почка» будет выходить на онлайн-платформе Kion.

Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»
Любовь Аксенова на съемках третьего сезона сериала «Почка»