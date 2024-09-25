Аксенова снимается в третьем сезоне «Почки»: первые кадры

Начались съемки третьего сезона драмеди «Почка», где к главной роли вернулась Любовь Аксенова. Компанию ей составили Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков и другие актеры.
В новом сезоне Наталья Кустова заняла место своей бывшей начальницы Чарской (Розанова). Взяточница сидит в тюрьме, но и Кустова может попасть туда за организацию подпольной клиники по трансплантации органов. Единственный вариант остаться свободной — стать матерью маленького ребенка. Уход за малышом гарантирует отсрочку, а может быть, и условный срок. Перед Кустовой встает новая задача: «родить» как можно скорее.
«Я приятно удивилась третьему сезону “Почки”. Моя любовь к персонажу Наташе Кустовой и участникам проекта безгранична. И в то же время, меня смущала цифра 3. Три почки — это же невозможно… Но оказалось, что есть люди, у которых “супернумерная почка” — это редкая врожденная аномалия, при которой у человека развивается дополнительная почка. Наташа Кустова тоже своего рода аномалия — так все встало на свои места», — поделилась Любовь Аксенова.
Режиссером нового сезона стала Мария Шульгина, поставившая и второй сезон. Сценарий написала она же в соавторстве с Елизаветой Тихоновой. В продолжении появятся также Антон Филипенко, Павел Чинарев, Леонид Бичевин, Сергей Розин, Янина Лакоба.
Третий сезон сериала «Почка» будет выходить на онлайн-платформе Kion.