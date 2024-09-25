Светлаков с женой, Мерзликин, Горбань: звезды на премьере фильма

«Это кино про нас. Потому что это кино, которое побудило время сейчас на те эмоции, которые есть в кино, на ту комедию, на ту трогательность, на ту настоящность семьи, на объединение людей. Поэтому, я надеюсь, вы посмотрите кино и выйдете чуть более улыбчивыми, трогательными, может быть, счастливыми после показа», — отметил актер.