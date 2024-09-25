Светлаков с женой, Мерзликин, Горбань: звезды на премьере фильма

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ фильма «Беляковы в отпуске» режиссера Александра Назарова. Картину презентовали исполнители главных ролей — Сергей Светлаков, Светлана Листова, Андрей Мерзликин, Мария Горбань и Александр Новиков.
Светлакова в этот вечер пришла поддержать жена Антонина, с которой он счастлив уже 11 лет. На красной дорожке они появились вместе, держась за руки.
В беседе с Кино Mail актер рассказал, почему зрителям стоит посмотреть новый фильм с его участием. Светлаков выразил надежду, что люди после просмотра картины будут более улыбчивыми и счастливыми.
«Это кино про нас. Потому что это кино, которое побудило время сейчас на те эмоции, которые есть в кино, на ту комедию, на ту трогательность, на ту настоящность семьи, на объединение людей. Поэтому, я надеюсь, вы посмотрите кино и выйдете чуть более улыбчивыми, трогательными, может быть, счастливыми после показа», — отметил актер.
Мария Горбань рассказала, что в этом фильме ей пришлось бегать на каблуках по крыше и подниматься на них по железной лестнице. Но труднее всего актрисе было ходить с длинными ногтями, которые, по сюжету, должны были быть у ее героини.
Александр Новиков сыграл в комедии сына Сергея Светлакова. Это не первый проект, в котором актеры перевоплощаются в отца и сына. «С Сергеем Юрьевичем работалось прекрасно. Мы с ним в хороших взаимоотношениях, уже не первый проект вместе, не первый проект я играю его сына, поэтому, я думаю, у нас случился творческий мэтч какой-то. И все было классно», — признался Новиков в беседе с Кино Mail.
Светлаков, презентуя фильм, рассказал, что съемки проходили в Краснодарском крае, несмотря на то, что действие картины происходит в Турции. Съемочная группа работала на территории семи южных отелей.
Актер добавил, что сюжет фильма задумывался не как продолжение сериала «Наша Russia», а как самодостаточный проект.
«Кино про человека, который жил мечтами в девятиэтажке и вышел в этот большой мир. А жена ему сказала: если мы не поедем в мою мечту, то мы разведемся. Поэтому на кону — семья», — отметил артист.
На премьере также появились Тина Канделаки, Дмитрий Маликов, Алексей Лукин, Оксана Почепа, Владимир Селиванов и многие другие.
В центре сюжета комедии — Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога, который любит разговаривать с телевизором. Герой вместе с женой Светой (Светлана Листова) и сыном Андреем (Александр Новиков) отправляется в долгожданный отпуск в Турцию.
В отеле он узнает, что оплатил номер на следующий год, а денег на обратную дорогу у него нет, так как доллары, которые Сергей Юрьевич получил в таганрогском обменнике, оказались фальшивыми.
В этой сложной ситуации Беляковы встречают семью Дубравиных, своих закадычных врагов, богатых и успешных. Беляковы, чтобы не ударить в грязь лицом, пускают Дубравиным пыль в глаза и представляются чуть ли не олигархами. Теперь они вынуждены делать все, чтобы соперники не узнали, что на самом деле они бедны и живут в отеле нелегально.
В широкий прокат фильм «Беляковы в отпуске» выходит 26 сентября.