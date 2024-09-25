Андрей Мерзликин с детьми появился на премьере фильма

В отеле также отдыхают Беляковы, которые выдают себя за богатых и обеспеченных людей, чтобы не казаться хуже Дубравиных. Однако из-за того, что глава семьи (Сергей Светлаков) по ошибке забронировал отель на 2025 год, они вынуждены жить в домике для павлинов и изворачиваться, чтобы впечатлить Дубравиных и вызвать у них зависть.