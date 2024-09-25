Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Мерзликин с детьми появился на премьере фильма

Актер презентовал картину «Беляковы в отпуске», в которой сыграл одну из главных ролей

Андрей Мерзликин появился на премьере фильма «Беляковы в отпуске», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». На мероприятие актер пришел со своими детьми — дочками Серафимой и Евдокией и младшим сыном Макаром.

Супруга Анна не пришла поддержать знаменитого мужа на премьера фильма с его участием, так как сейчас находится на отдыхе в Турции. Не посетил мероприятие и старший сын Мерзликина — Федор.

В комедии «Беляковы в отпуске» Андрей Мерзликин сыграл Павла Дубравина, который вместе с женой (Мария Горбань) и дочерью (Маргарита Галич) отдыхает в Турции, но все время занят работой и не обращает внимания на то, что из-за этого его семья рушится.

В отеле также отдыхают Беляковы, которые выдают себя за богатых и обеспеченных людей, чтобы не казаться хуже Дубравиных. Однако из-за того, что глава семьи (Сергей Светлаков) по ошибке забронировал отель на 2025 год, они вынуждены жить в домике для павлинов и изворачиваться, чтобы впечатлить Дубравиных и вызвать у них зависть.

В широкий прокат фильм «Беляковы в отпуске» выходит 26 сентября.