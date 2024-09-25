Андрей Мерзликин с детьми появился на премьере фильма

Андрей Мерзликин появился на премьере фильма «Беляковы в отпуске», которая накануне состоялась в столичном кинотеатре «Художественный». На мероприятие актер пришел со своими детьми — дочками Серафимой и Евдокией и младшим сыном Макаром.
Супруга Анна не пришла поддержать знаменитого мужа на премьера фильма с его участием, так как сейчас находится на отдыхе в Турции. Не посетил мероприятие и старший сын Мерзликина — Федор.
В комедии «Беляковы в отпуске» Андрей Мерзликин сыграл Павла Дубравина, который вместе с женой (Мария Горбань) и дочерью (Маргарита Галич) отдыхает в Турции, но все время занят работой и не обращает внимания на то, что из-за этого его семья рушится.
В отеле также отдыхают Беляковы, которые выдают себя за богатых и обеспеченных людей, чтобы не казаться хуже Дубравиных. Однако из-за того, что глава семьи (Сергей Светлаков) по ошибке забронировал отель на 2025 год, они вынуждены жить в домике для павлинов и изворачиваться, чтобы впечатлить Дубравиных и вызвать у них зависть.
В широкий прокат фильм «Беляковы в отпуске» выходит 26 сентября.