Звезда сериала «Чики» рассказала о трудностях жизни в эмиграции

Варвара Шмыкова рассказала о трудностях жизни в эмиграции. Сейчас звезда сериала «Чики» вместе с мужем и детьми живет в Берлине, где работает в одном из театров. Актриса призналась, что сервис за границей уступает российскому, но она уже привыкла к новым реалиям.
«Видимо, настолько у меня прошла эта злоба и непринятие, что теперь уже полное принятие. Если нужен банк, как бы вот там банк. Или в воскресенье магазины не работают, значит идем в субботу. Просто человек быстро ко всему привыкает», — рассказала Шмыкова в онлайн-шоу Mamochki.
Она также призналась, что пишет бумажные письма и отправляет их по почте, потому что в Германии распространена именно такая система.
«Мы перестроились, но первое время, конечно, был просто шок, когда нужно было отправить письмо по почте. Я такого не делала лет с десяти, когда писала каким-то дальним родственникам куда-нибудь в Чебоксары. Для меня это было удивительно. Но сейчас все настолько естественно, у меня нет по этому поводу каких-то переживаний», — отметила звезда.
Шмыкова рассказала и о взаимоотношениях с родственниками, которые остались в России. Актриса ранее признавалась, что мама не приняла ее решение покинуть страну после начала спецоперации.
«С мамой отношения всегда были напряженные, но в какой-то момент мы сблизились, мне это очень нравилось. Когда началась спецоперация, мы стали меньше общаться, а потом стало все совсем плохо. Мама назвала меня предательницей. В ближайшее время я точно не вернусь», — призналась Шмыкова.
Напомним, Варвара Шмыкова уехала из страны со своим мужем Даниилом Радловым и сыном Корнеем, рожденным в ее первом браке с оператором Евгением Козловым. В 2023 году у Шмыковой и Радлова родился сын Лука. Мальчик появился на свет в Аргентине, а позже семья перебралась в Германию.