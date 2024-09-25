Звезда сериала «Чики» рассказала о трудностях жизни в эмиграции

«Мы перестроились, но первое время, конечно, был просто шок, когда нужно было отправить письмо по почте. Я такого не делала лет с десяти, когда писала каким-то дальним родственникам куда-нибудь в Чебоксары. Для меня это было удивительно. Но сейчас все настолько естественно, у меня нет по этому поводу каких-то переживаний», — отметила звезда.