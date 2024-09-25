Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

По информации источника, причины переноса проекта неизвестны, однако сообщается, что работа над картиной откладывается из-за подготовки Скорсезе к съемкам другого фильма — также биографической ленте о музыканте Фрэнке Синатре. Сложность в этом процессе заключается в получении разрешения от семьи культового певца, которое постановщик рассчитывал получить гораздо раньше.