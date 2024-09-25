Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

Съемки фильма Мартина Скорсезе «Жизнь Иисуса» отменены. Проект перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Variety.
По информации источника, причины переноса проекта неизвестны, однако сообщается, что работа над картиной откладывается из-за подготовки Скорсезе к съемкам другого фильма — также биографической ленте о музыканте Фрэнке Синатре. Сложность в этом процессе заключается в получении разрешения от семьи культового певца, которое постановщик рассчитывал получить гораздо раньше.
Изначально оба фильмы должны были начать сниматься уже в этом году, однако теперь находятся под угрозой.
Ранее стало известно, что компания Apple сократит расходы на съемки своих фильмов, в том числе из-за кассовых провалов проектов именитых режиссеров, среди которых значился Скорсезе.