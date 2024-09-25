Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Съемки байопика об Иисусе Христе отменены

Фильм Мартина Скорсезе о жизни Иисуса Христа отменен по неизвестным причинам
Мартин Скорсезе
Мартин СкорсезеИсточник: Legion-Media.ru

Съемки фильма Мартина Скорсезе «Жизнь Иисуса» отменены. Проект перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, причины переноса проекта неизвестны, однако сообщается, что работа над картиной откладывается из-за подготовки Скорсезе к съемкам другого фильма — также биографической ленте о музыканте Фрэнке Синатре. Сложность в этом процессе заключается в получении разрешения от семьи культового певца, которое постановщик рассчитывал получить гораздо раньше.

Изначально оба фильмы должны были начать сниматься уже в этом году, однако теперь находятся под угрозой.

Ранее стало известно, что компания Apple сократит расходы на съемки своих фильмов, в том числе из-за кассовых провалов проектов именитых режиссеров, среди которых значился Скорсезе.