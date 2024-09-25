Джонни Депп представил свой фильм о Модильяни на фестивале в Сан-Себастьяне

Картина «Моди: Три дня на крыльях безумия» — один из первых крупных проектов Деппа после его судебного разбирательства с Эмбер Херд в 2022 году, когда актриса обвинила его в домашнем насилии. Депп в конечном итоге выиграл дело, однако судебные разбирательства сильно отразились на его карьере. В 2023 году он вернулся на большой экран в фильме «Жанна Дюбарри». Как отметил продюсер «Моди» Барри Навиди, это «всего лишь вопрос времени», когда Депп снова будет полностью принят индустрией.