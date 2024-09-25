Джонни Депп представил свой фильм о Модильяни на фестивале в Сан-Себастьяне

61-летний Джонни Депп представил свой фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия» в рамках внеконкурсной программы 72-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Это его первая режиссерская работа за долгое время, сообщает Variety.
Депп появился на красной дорожке кинофестиваля в терракотовом пиджаке и широкополой шляпе. К прессе он вышел в окружении актеров, сыгравших главные роли в его картине, — Райана МакПарланда, Брюно Гюри, Луизы Раньери, Риккардо Скамарчо и Антонии Десплат.
В разговоре с журналистами Депп отметил, что работать над фильмом ему было легко и приятно. «Для меня это было как музыка. Мелодия или аккорды подсказывают, что нужно добавить следующим шагом при записи композиции. То же самое и с этим фильмом», — сказал Джонни Депп.
На вопрос, сядет ли Джонни Депп еще раз в режиссерское кресло, актер ответил уклончиво: «Я никогда больше этого не сделаю. Никогда больше. Впрочем, я мог бы. Возможно». При этом он отметил, что стать режиссером картины о художнике Амедео Модильяни его убедил Аль Пачино, который также исполнил роль в фильме.
В основу сценария легла одноименная пьеса Дэнниса Макинтайра. Действие картины происходит в Париже в 1916 году и разворачивается вокруг трех «диких» дней из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни (1884–1920). Модильяни скрывается от полиции, хочет завершить карьеру и покинуть город, однако попадает в круговорот событий и встреч, которые могут изменить его жизнь.
26 октября фильм покажут на Римском кинофестивале, где Джонни Деппу вручат престижную награду за жизненные достижения в области кинематографа (Life Achievement Award).
Картина «Моди: Три дня на крыльях безумия» — один из первых крупных проектов Деппа после его судебного разбирательства с Эмбер Херд в 2022 году, когда актриса обвинила его в домашнем насилии. Депп в конечном итоге выиграл дело, однако судебные разбирательства сильно отразились на его карьере. В 2023 году он вернулся на большой экран в фильме «Жанна Дюбарри». Как отметил продюсер «Моди» Барри Навиди, это «всего лишь вопрос времени», когда Депп снова будет полностью принят индустрией.
Ранее стало известно, что фильм Джонни Деппа официально покажут в российских кинотеатрах. Прокатчиком станет компания Russian World Vision. Сопродюсером картины о Модильяни выступил российский кинопродюсер, создатель и глава компании Константин Елкин. Дата релиза будет объявлена позднее.