Звезда «Реальных пацанов» рассказал, как поладил с детьми жены от прошлого брака

В апреле 2024 года актер стал отцом во второй раз. У него появился сын от блогерши Александры Калмыковой, мальчика назвали Кириллом. Кроме того, у Селиванова есть дочь Ева, рожденная в браке с Викторией Маркиной. А у Калмыковой — дочь Софья и сын Даниил от первого брака.