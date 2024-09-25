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Звезда «Реальных пацанов» рассказал, как поладил с детьми жены от прошлого брака

Актер Владимир Селиванов признался, что прекрасно справляется с ролью отчима
Владимир Селиванов
Владимир Селиванов

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов поделился в беседе с изданием Леди Mail, как он чувствует себя в роли многодетного отца и отчима.

В апреле 2024 года актер стал отцом во второй раз. У него появился сын от блогерши Александры Калмыковой, мальчика назвали Кириллом. Кроме того, у Селиванова есть дочь Ева, рожденная в браке с Викторией Маркиной. А у Калмыковой — дочь Софья и сын Даниил от первого брака.

«Пока я не замечаю отличий и буду стараться, чтобы дети никогда не чувствовали разницы во внимании к ним. Я люблю Кирилла, Еву, Даню и Соню одинаково, они очень близки мне», — признался артист.

Селиванов добавил, что прекрасно справляется с ролью многодетного отца и отчима. Он не замечает, что дети были рождены от другого мужчины, и считает свою семью «одним большим целым».

«Соня — младшая дочь Саши от первого брака — называет меня папой, у нас хорошие отношения. С Даней — сыном Саши от первого брака — у нас много общих интересов, мы играем вместе, и я могу сказать, что мы полноценная семья», — уверил актер.

В конце июля Владимир Селиванов назвал себя веселым отцом в беседе с «Газетой.Ru». Он признавался, что ничего не запрещает детям. По его словам, они могут даже «вить из него веревки, но не всегда».