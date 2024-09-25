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Пересильд и Ткачук снимаются в комедии про космос: первые кадры

Актеры принимают участие в съемках фантастического фильма «Космическая собака Лида»
Александра Бортич и Юлия Пересильд на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Александра Бортич и Юлия Пересильд на съемках фильма «Космическая собака Лида»

 Начались съемки фантастической комедии «Космическая собака Лида» о полетах, взрослении и альтернативных судьбах. В фильме снимаются Юлия Пересильд, Александра Бортич, Евгений Стычкин и другие.

События картины начинаются в 2000 году. Отец мальчика Игорька — космонавт, который скоро вновь полетит к звездам. Благодаря побывавшей в космосе собаке Лиде Игорек встречает себя, но взрослого. Игорь, побывавший в будущем, сообщает, что ракета с его отцом взорвется на старте. Тогда Игорек, Игорь и собака Лида, отправляются на Байконур, чтобы прервать полет, спасти папу и поменять будущее.

Юлия Пересильд на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Юлия Пересильд на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Александра Бортич на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Александра Бортич на съемках фильма «Космическая собака Лида»

Режиссер Евгений Сангаджиев говорит, что это кино «про то, как пролететь сквозь вселенные, времена, испытания и остаться собой. Это очень личная история про сепарацию и взросление, ребенка и родителя, отца и сына».

«“Космическая собака Лида” — дерзкий вызов и путешествие в мир несбывшегося. Альтернативные варианты своей судьбы, которые проживает главный герой, заставляют задуматься: что такое твоя личная история — результат случайности или закономерности?», — добавил продюсер Сергей Сельянов.

Взрослого Игоря играет Евгений Ткачук, маленького Игорька — Данила Харенко, а космическую Лиду — собака Шаня. Также в картине заняты Ольга Науменко, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк, Евгений Сидихин, Полина Сидихина и другие.

Данила Харенко, Евгений Ткачук и Шаня на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Данила Харенко, Евгений Ткачук и Шаня на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Евгений Стычкин на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Евгений Стычкин на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Данила Харенко и Шаня на съемках фильма «Космическая собака Лида»
Данила Харенко и Шаня на съемках фильма «Космическая собака Лида»