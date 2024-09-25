Пересильд и Ткачук снимаются в комедии про космос: первые кадры

События картины начинаются в 2000 году. Отец мальчика Игорька — космонавт, который скоро вновь полетит к звездам. Благодаря побывавшей в космосе собаке Лиде Игорек встречает себя, но взрослого. Игорь, побывавший в будущем, сообщает, что ракета с его отцом взорвется на старте. Тогда Игорек, Игорь и собака Лида, отправляются на Байконур, чтобы прервать полет, спасти папу и поменять будущее.