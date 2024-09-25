Пересильд и Ткачук снимаются в комедии про космос: первые кадры

Начались съемки фантастической комедии «Космическая собака Лида» о полетах, взрослении и альтернативных судьбах. В фильме снимаются Юлия Пересильд, Александра Бортич, Евгений Стычкин и другие.
События картины начинаются в 2000 году. Отец мальчика Игорька — космонавт, который скоро вновь полетит к звездам. Благодаря побывавшей в космосе собаке Лиде Игорек встречает себя, но взрослого. Игорь, побывавший в будущем, сообщает, что ракета с его отцом взорвется на старте. Тогда Игорек, Игорь и собака Лида, отправляются на Байконур, чтобы прервать полет, спасти папу и поменять будущее.
Режиссер Евгений Сангаджиев говорит, что это кино «про то, как пролететь сквозь вселенные, времена, испытания и остаться собой. Это очень личная история про сепарацию и взросление, ребенка и родителя, отца и сына».
«“Космическая собака Лида” — дерзкий вызов и путешествие в мир несбывшегося. Альтернативные варианты своей судьбы, которые проживает главный герой, заставляют задуматься: что такое твоя личная история — результат случайности или закономерности?», — добавил продюсер Сергей Сельянов.
Взрослого Игоря играет Евгений Ткачук, маленького Игорька — Данила Харенко, а космическую Лиду — собака Шаня. Также в картине заняты Ольга Науменко, Алексей Макаров, Игорь Фурманюк, Евгений Сидихин, Полина Сидихина и другие.