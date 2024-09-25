Актриса Эмбер Херд впервые за долгое время вышла на публику с дочерью. Об этом сообщает Page Six.
Звезду засняли с 3-летней дочерью Уной Пейдж во время прогулки в Испании. Мать и дочь держались за руки и не скрывались от камер.
В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа, и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».
В феврале Херд впервые за долгое время вышла на публику вместе с дочерью Уной.
Весной 2023 года в СМИ появилась информация, что экс-жена Джонни Деппа покинула Голливуд и переехала в Мадрид. Журналистка со ссылкой на слова близкого друга Херд также отмечала, что актриса свободно владеет испанским языком и наслаждается новой жизнью в столице Испании.
Ранее Эмбер Херд в одиночестве отметила свое 38-летие.