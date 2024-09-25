Звезда «Сладкой жизни» нашла новую мотивацию к похудению

Звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова рассказала в личном блоге, что нашла новую мотивацию к похудению. По словам актрисы, ее впечатлила картинка, которую она увидела на УЗИ.
Шумакова рассказала поклонникам, как проходит ее похудение после родов (она стала матерью пять месяцев назад) и отметила, что движется к цели «медленно и верно».
«Ну и кстати, новая мотивация, чтобы скорректировать питание и убрать итальянские колбаски на завтрак — УЗИ брюшной полости. Я тут увидела висцеральный жир в печени! Жуть! Так что, если есть лишний вес и недостаточно мотивации — сделайте УЗИ, возможно, желание есть сахар отпадет», — поделилась артистка.
Напомним, Мария Шумакова родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Актриса рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года звезда объявила о своей беременности, она не стала скрывать пол ребенка и призналась, что у нее родится мальчик.
Шумакова рассказывала, что также соблюдает интервальное голодание, по утрам пьет костный бульон и мало ест сладкого. Звезда возобновила занятия йогой, силовые тренировки и бег. По словам актрисы, она следит за реакцией организма и не перегружает его, но старается быстрее привести себя в форму.
Ранее стало известно, что у сериала «Сладкая жизнь» спустя 10 лет появится продолжение.