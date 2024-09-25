Звезда «Сладкой жизни» нашла новую мотивацию к похудению

Напомним, Мария Шумакова родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Актриса рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года звезда объявила о своей беременности, она не стала скрывать пол ребенка и призналась, что у нее родится мальчик.