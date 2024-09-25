Екатерина Климова отстригла свои длинные волосы

Актриса Екатерина Климова сменила имидж и показала себя в новом образе в соцсетях. Звезда отстригла длинные волосы и сделала небольшой каскад у лица.
«Как вам моя новая стрижка?» — обратилась к аудитории артистка.
Знаменитость рассказывала, что от природы у нее сильно вьются волосы. По словам актрисы, она никогда не стеснялась своей внешности и не хотела кардинальных перемен.
Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, но знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.
У актрисы четверо детей от разных браков. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ. От второго супруга артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей Матвей и Корней, а младшая девочка Белла родилась в браке звезды с коллегой Геллой Месхи. Климова признавалась поклонникам, что сохранила с бывшими мужьями хорошие отношения и не препятствует их встречам с детьми.
Ранее Екатерина Климова рассказала, как попала в сериал с Гошей Куценко.