Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова отстригла свои длинные волосы

Актриса поинтересовалась мнением подписчиков по поводу своей новой стрижки

Актриса Екатерина Климова сменила имидж и показала себя в новом образе в соцсетях. Звезда отстригла длинные волосы и сделала небольшой каскад у лица.

Екатерина Климова, фото: соцсети
Екатерина Климова, фото: соцсети

«Как вам моя новая стрижка?» — обратилась к аудитории артистка.

Знаменитость рассказывала, что от природы у нее сильно вьются волосы. По словам актрисы, она никогда не стеснялась своей внешности и не хотела кардинальных перемен.

Климова признавалась в личном блоге, что придерживается сбалансированного здорового питания, но не отказывает себе в любимой калорийной «запрещенке». Актриса не проводит много времени в спортивном зале, ей не нравятся такие тренировки, но знаменитость часто плавает, ходит пешком и делает зарядку, поддерживая мышцы в тонусе. И по мнению звезды, ей повезло с генетикой, поэтому она так молодо выглядит.

У актрисы четверо детей от разных браков. От первого мужа ювелира Ильи Хорошилова она воспитывает дочь Елизавету, которая в 2024 году окончила факультет журналистики МГУ. От второго супруга артиста Игоря Петренко у знаменитости двое сыновей Матвей и Корней, а младшая девочка Белла родилась в браке звезды с коллегой Геллой Месхи. Климова признавалась поклонникам, что сохранила с бывшими мужьями хорошие отношения и не препятствует их встречам с детьми.

Ранее Екатерина Климова рассказала, как попала в сериал с Гошей Куценко.